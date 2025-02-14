Bodrum'da Sevgililer Günü İçin Özel Fotoğraf Alanları

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ilçenin çeşitli mahallelerinde fotoğraf çekim alanları oluşturuldu.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında ilçenin çeşitli mahallelerinde fotoğraf çekim alanları hazırlandı. Geri dönüşüm malzemelerinden oluşan bank ve kalp sembolü ile kırmızı balonlar; Bodrum Belediyesi merkez bina önü, Belediye Meydanı, Hilmi Uran Meydanı, Kumbahçe Meydanı, Yalıkavak sahil, Turgutreis sahil ile Müskebi Belediye hizmet binası önüne yerleştirildi.

Çalışmada eski banklar boyanırken metal atıklar ise kalp formuna dönüştürüldü. Işıltılı bir atmosfer sunan fotoğraf çekim alanında, sevgi balonları alana renk kattı.