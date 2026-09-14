Bodrum'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda havalı tüfek, bıçak, jop ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirilirken, firari bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonu gerçekleştirildi.
Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda havalı tüfek, 2 bıçak, jop, 6 senet, çek, çek fotokopisi, çek ekran görüntüsü, not kağıdı, 2 banka dekontu, 5 banka dekontu görüntüsü, 29 tabanca fişeği, 11 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda S.C, A.A.Ö, C.S, Y.E, C.K, S.Ö. ve N.A. gözaltına alındı. Zanlı H.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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