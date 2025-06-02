Bodrum'da Su Hattı Patladı, Tanker Çukura Düştü - Son Dakika
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Bodrum'da Su Hattı Patladı, Tanker Çukura Düştü

Bodrum\'da Su Hattı Patladı, Tanker Çukura Düştü
02.06.2025 17:10
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Bodrum'da patlayan su hattı nedeniyle tanker çukura düştü, su kesintileri için onarım çalışmaları başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su tankeri, patlayan içme suyu hattı nedeniyle oluşan çukura düştü.

Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'ndeki içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Bu esnada yoldan geçen su tankeri, açılan çukura düştü. Yaralananın olmadığı olayın ardından çukura düşen tankerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Çevreye akan su, belediye ekiplerince kesildi, bölgede onarım çalışmasının başlatılacağı bildirildi.

Mahalle sakinleri, belediyeden destek istedi

Çırkan ve Konacık mahallelerinin yüksek kesimlerinde yaşamını sürdürenler, bölgelerinde uzun süredir su kesintilerinin yaşandığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Su ihtiyaçlarını tankerlerle sağlamak zorunda kaldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Konacık Mahallesi'ndeki Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü Bodrum Hizmet Binası'na giderek sorunun çözülmesi talebinde bulundu.

MUSKİ'den yapılan açıklamada Bodrum Çırkan Mahallesi ve yukarı Konacık bölgesinde su yetersizliği nedeniyle özellikle üst kotlarda zaman zaman kesinti ve basınç sorunlarının yaşandığı bildirildi.

Bu sorunların çözümü için içme suyu hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları, depo ve depo hatlarında düzenlemeler ile ilave su çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmalar ile bahsi geçen bölgelere geçtiğimiz yıllara oranla çok daha fazla su iletiminin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Son olarak sorunun çözümü adına DSİ ile Mumcular Barajı'ndan daha fazla su alınması için görüşmelerde bulunulmuş ve bugün itibarıyla bu iki bölgeye verilen su miktarı arttırılmıştır. Önümüzdeki hafta içinde bu miktarın daha da arttırılacağına dair anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Bodrum geneline Geyik Barajı'ndan daha fazla su verilmesi amacıyla Termik Santral ile görüşmeler olumlu ilerlemekte olup en kısa sürede daha fazla su iletimi ile ilçede yaşanan su arzı yetersizliğine çözüm bulunması amaçlanmaktadır."

Açıklamada arıza kaynaklı su kesintilerinin önlenmesi ve kesintisiz su temini için başlatılan Bodrum ana içme suyu hattını yenileme çalışmalarının sürdüğü, 20 kilometrelik ana ring hattının yenilenerek Bodrum içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalara devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Su Hattı Patladı, Tanker Çukura Düştü - Son Dakika

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