Bodrum'da Su Kesintisi Şikayeti - Son Dakika
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Bodrum'da Su Kesintisi Şikayeti

Bodrum'da vatandaşlar evlerine su gelmediğini kaydederek yetkililerden yardım istedi.

15.01.2025 23:48
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerine günlerdir su gelmediğini iddia eden vatandaşlar, yaşadıklarını cep telefonu kameralarına kaydederek yetkililerden destek istedi.

İlçede zaman zaman içme suyu ana isale hatlarında sızmalar ve arızalar meydana geliyor. Yaşanan arızaların ardından bazı mahallelerde su kesintileri de yaşanıyor.

Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar evlerine yaklaşık bir haftadır su gelmediğini iddia etti.

Evlerinin mutfaklarını cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen vatandaşlar, günlük yaşamlarının olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, yetkililerden destek istedi.

Vatandaşların çektiği görüntülerde mutfak tezgahlarının üzerinde bulaşık yığılı olduğu ve kullanma suyu ihtiyaçlarını ise marketlerden aldıkları şişe ve damacana sulardan sağladıkları görülüyor.

MUSKİ'den kesintilerle ilgili açıklama

Öte yandan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünden, konuya ilişkin yapılan açıklamada, Akçaalan, Karabağ, Turgutreis, Bahçelievler, Gümüşlük ve Koyunbaba mahallelerinde ana isale hat arızaları meydana geldiği ve bu arızalar nedeniyle su kesintilerinin yaşandığı belirtildi.

10 Ocak'ta Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi, 12 Ocak'ta yine aynı bölgede ve 14 Ocak'ta Gümüşlük Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana gelen arızalara ekiplerin anında müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Peş peşe meydana gelen bu üç arıza, ekiplerimiz tarafından giderilse de tamirat işlemleri ve boşalan hatların tekrar dolma süresi nedeniyle özellikle üst kotlarda uzun süreli kesintiler yaşanmıştır. Bugün sabah saatlerinden itibaren arızalar tamamen onarılmış ve sorunsuz olarak su verilmeye başlanmıştır. Alınan tedbirler doğrultusunda belirtilen mahallelere ilave su aktararak gün içinde tüm abonelerimize suyun ulaşması sağlanacaktır."

Kaynak: AA

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