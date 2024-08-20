Bodrum'da tabancalı saldırı: 2 ölü, 4 tutuklama - Son Dakika
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Bodrum'da tabancalı saldırı: 2 ölü, 4 tutuklama

Bodrum\'da tabancalı saldırı: 2 ölü, 4 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evin salonunda otururken tabancayla vurulan Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı. Saldırıya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

20.08.2024 18:23
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde evin salonunda otururken tabancayla vurulan Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı. Saldırıya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Ağustos saat 01.30 sıralarında Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta meydana geldi. 4 kişi otomobille İstanbul'da yaşadığı belirtilen Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın bulunduğu eve geldi. Eve giren 4 kişi, Seyat ve Yıldız'ı tabancayla vurup, geldikleri otomobille kaçtı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler 2 kişiden birini koltukta otururken diğerinin ise yüzü sehpaya dönük kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcı ve polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemede 28 boş kovan bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından Ferit Yıldız memleketi Mardin'e, Ayhan Seyat ise memleketi Bitlis'e götürülerek toprağa verildi.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özel ekip kurdu. Ekiplerce bölgedeki 40'a yakın güvenlik kamerası incelemeye alındı. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmalarıyla 1'i kadın, 4 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan kadının ise cinayetin işlendiği evin kiracısı olduğu belirtildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler 3 şüpheliyi daha yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili 5 şüphelinin arandığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Ferit Yıldız, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da tabancalı saldırı: 2 ölü, 4 tutuklama - Son Dakika

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