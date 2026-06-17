Bodrum\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobilin kavşakta adaya çarpıp takla attığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı'nda meydana geldi. Zabıta Kavşağı'ndan Bitez Kavşağı yönüne giden Hasan Mertcan A.'nın kullandığı 34 TC 4609 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kavşaktaki adaya çarpıp, yol kenarındaki araziye savruldu. Otomobilin takla attığı kazada Hasan Mertcan A. ile yanındaki Mustafa Batın N. ve Arda Ö. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Mertcan A. ve Arda Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.