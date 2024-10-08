Bodrum\'da Turizmci ve Otel Personeline Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Bürosu tarafından turizmci ve otel personeline yönelik, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet Farkındalığı" eğitimi verildi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Sosyolog Ayşegül Bezirgan tarafından verilen eğitimde, toplumda kadın ve erkek rolleri, toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyet, şiddetin tanımı ve şiddet döngüsü, dört farklı şiddet türü; fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet konularına değinildi. Bodrum'da gerçekleştirilen eğitime, 22 otel personeli katıldı.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gözde Çakıroğlu, turizm ve otelcilik çalışanlarının bu kapsamda bilinçlendirilmesinin önemine değinerek, "Bodrum ilçe genelindeki otellerden gelen talep üzerine Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında otel personellerine yönelik ücretsiz düzenlediğimiz eğitim çalışmalarımız sürüyor. Hazırladığımız bu eğitimler ile otel personelinin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet Farkındalığı konularında bilinçlenmelerini sağlayarak, iş hayatlarında ya da özel yaşamlarında şiddetin neden olabileceği tüm olumsuz durumların önüne geçebilmeyi hedefliyoruz. Eğitim çalışmalarımızı farklı meslek gruplarına ve Bodrum ilçe genelinde yaşayan tüm vatandaşlara ulaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Kadın ve erkeğin eşit şartlarda yaşam hakkını savunmamız gerekiyor"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şiddetten uzak, geleceğe güvenle bakan bir Bodrum misyonu ile bu eğitimlerin toplumun farklı kesimlerinde de sürdürülmesini planladıklarını belirtti. Başkan Mandalinci, kadın ve erkeğin eşit şartlarda yaşam hakkına sahip olduğu inancıyla çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şiddetten arınmış bir toplum inşa edebilmemiz için öncelikle toplumun her kesiminde, kadın ve erkeğin eşit şartlarda yaşam hakkını savunmamız ve bu konuda farkındalık oluşturmak için üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Bu konuda belediyemize düşen görev de konusunda uzman personellerimiz ile daha çok sayıda vatandaşa ulaşarak toplumda farkındalık oluşturmak; daha mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir toplum inşa etmek. Bodrum Belediyesi olarak turizm sektöründen gelen bu eğitim taleplerini değerlendirerek sektör çalışanlarının bilinçlendirilmesine katkı sağlıyoruz. Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği Bodrum'un ekonomik yönden bel kemiğini oluşturan turizm sektöründe, hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmak, sadece tesislerde yapılan tadilat veya yenileme çalışmaları ile değil, aynı zamanda hem halkımızın hem de sektör çalışanlarının sosyal ve kültürel açıdan gelişiminin sağlanması ve bilinçlendirilmesi ile mümkün."