Bodrum Belediyesi'nden Toplu Açılış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum Belediyesi'nden Toplu Açılış

14.01.2026 10:46  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı ile birlikte Dirmil Pazar Yeri ve Abacıoğlu Tenis Kortu ve Basketbol Sahası'nın açılışını yapacak. Tören 15 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, kentin sosyal dokusunu güçlendirmek ve vatandaşlara yaşam alanları sunmak amacıyla hayata geçirdiği üç önemli projenin açılışına hazırlanıyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Tüm halkımızı 15 Ocak Perşembe günü saat 14.30'da Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı'nda düzenleyeceğimiz Toplu Açılış Törenimize bekliyoruz" dedi.

Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı, Dirmil Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı ile Abacıoğlu Tenis Kortu ve Basketbol Sahası, düzenlenecek törenle, vatandaşların hizmetine sunulacak.

Toplu açılış töreni, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla gerçekleşecek. Tören, 15 Ocak Perşembe günü saat 14.30'da Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı'nda yapılacak.

Projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ve hayırseverlere teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tüm kent sakinlerini bu heyecana ortak olmaya çağırdı. Mandalinci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, kıymetli kent sakinlerimiz; hayırseverlerimizin desteğiyle belediyemiz tarafından hayata geçirilen projelerle, sizlere daha konforlu bir kent yaşamı sunmayı hedefliyoruz. Bodrumumuza kazandırdığımız yeni yatırımların heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşamak için tüm halkımızı 15 Ocak Perşembe günü saat 14.30'da Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı'nda düzenleyeceğimiz Toplu Açılış Törenimize bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Basketbol, Güncel, Bodrum, Tören, Tenis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden Toplu Açılış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
İstanbul’un en eski pastanesi Baylan’ın kaçak bölümleri yıkılıyor İstanbul'un en eski pastanesi Baylan'ın kaçak bölümleri yıkılıyor
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:59:55. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi'nden Toplu Açılış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.