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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Turgutreis Mahallesi'nde C.U'nun evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 1 kilo 598 gram toz esrar, bir miktar amfetamin, cep telefonu ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika