Bodrum\'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Turgutreis Mahallesi'nde C.U'nun evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 1 kilo 598 gram toz esrar, bir miktar amfetamin, cep telefonu ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.