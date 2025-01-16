Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Ekiplerce, şüphelilerin Gümüşlük Mahallesi'ndeki adreslerinde narkotik köpeği "Uçak" ile yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 35 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 939 lira ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.