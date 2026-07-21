Bodrum\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve yangın söndürme uçağı da havadan destek verdi.

Ekiplerin müdahalesi ve bölge sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.