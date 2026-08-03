Bodrum\'da Yelkenli Tekne Battı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, su alan 11 metre uzunluğundaki yelkenli tekne battı.

Bardakçı Koyu'nda demirli 11 metre uzunluğundaki yelkenli tekne gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. Sabaha karşı tekne aldığı su nedeniyle battı. İhbar üzerine bölgeye Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Tekne için kurtarma çalışması başlatılacağı bildirildi. Teknenin neden su aldığının tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.