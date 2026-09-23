Bodrum'da yelkenli teknelerle göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı, 22 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yelkenli teknelerle yasa dışı geçiş organize ettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı, 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele (GİM) Grup Amirliği ekipleri, son dönemde ilçede göçmen hareketliliğinin yelkenli teknelerle yapılması üzerine bölgede çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen "Rainbow" isimli yelkenli tekne takibe alındı. Teknenin Türkbükü Koyu açıklarında demirlemesinin ardından, bağlı bot ile M.F.B. ve U.V'nin iskeleden aldıkları düzensiz göçmenleri tekneye aktardıkları tespit edildi.

Bölgedeki takibi sürdüren ekipler, "Rüzgar" isimli ikinci bir yelkenli tekneye de E.D'nin bot ile göçmen sevk ettiğini belirledi. Şüpheliler, market alışverişi yapmak amacıyla iskeleye çıktıkları sırada yakalandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda sahil güvenlik ekipleriyle açıkta demirli teknelerde yapılan kontrollerde, aralarında çocukların da olduğu 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.