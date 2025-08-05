Bodrum'da Yol Vermeme Tartışması Kanlı Bitti: 3 Yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yol verme tartışması ile başlayan, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerinin tedavisi sürüyor.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.İ. (50) ile otomobilde bulunan İ.H. ve Ö.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde bulunan Muhammed Badıllı (42), kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavga sırasında İ.H., tabancasını çıkarıp, etrafa ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlarla Badıllı kasığından, M.İ. ayağından yaralandı. İ.H., kazayla kendisini de kolundan yaraladı.

DURUMU AĞIR

Şüpheliler, olayın ardından otomobilleri ile kaçtı. Çevredekilerin İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Badıllı ve M.İ. çevre hastanelere kaldırıldı. Badıllı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheliler İ.H. ve Ö.A.'yı yakaladı. İ.H. tedavisi için hastaneye götürülürken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ö.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),