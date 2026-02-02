Bodrum Zabıtası, İlçe Genelinde Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Bodrum Zabıtası, İlçe Genelinde Denetimlerine Devam Ediyor

02.02.2026 16:15  Güncelleme: 17:02
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Çiftlik Mahallesi'nde bir markette 412 parça son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundu ve imha edildi. Ayrıca, çevre kirliliği nedeniyle bir kişiye 75 bin TL ceza kesildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde devam eden denetimler kapsamında kurallara uymayanlara yasal işlem uygulanıyor.

Bodrum Belediyesi 5. Bölge Zabıta Amirliği, ocak ayında 33 işletmede denetim yaptı. Denetimler sırasında Çiftlik Mahallesi'ndeki bir markette 28 farklı kalemde toplam 412 parça son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler, ekipler tarafından yediemin olarak alınıp imha edilirken, işletme hakkında Zabıta Uygulama Yönetmeliği kapsamında yasal işlem uygulandı.

Çevreyi kirletenlere 75 bin TL ceza

Zabıta ekipleri, inşaat atığı ve artıklarını çevreye izinsiz şekilde döktüğü tespit edilen bir kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi uyarınca çevreyi kirletme fiilinden 75 bin TL idari para cezası uyguladı.

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla gıda satışı yapan işletmeler ile çevreyi kirleten kişi ve araçlara yönelik denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yetkililer ayrıca, vatandaşlardan karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Çiftlik, Zabıta, Bodrum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Zabıtası, İlçe Genelinde Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

