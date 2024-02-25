Muğla Bodrum'da 5 araç karıştığı zincirleme trafik kazası - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da 5 araç karıştığı zincirleme trafik kazası

Muğla Bodrum\'da 5 araç karıştığı zincirleme trafik kazası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında, bir kamyonet yol kenarında park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçların yoldan kaldırılmasıyla kara yolunda trafik normale döndü.

25.02.2024 23:47  Güncelleme: 23:48
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum- Turgutreis kara yolu Gürece mevkisinde, Gökhan Demirtaş'ın kullandığı 34 DLT 498 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 4 araca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Araçların kullanılamaz hale geldiği kazada, kamyonetin yola devrilmesi nedeniyle bir süre kapanan kara yolu aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: AA

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