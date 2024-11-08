Bodrum, Dünya Seyahat Fuarı'nda Turizm Potansiyelini Tanıtıyor - Son Dakika
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Bodrum, Dünya Seyahat Fuarı'nda Turizm Potansiyelini Tanıtıyor

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Londra'da düzenlenen Dünya Seyahat Fuarı'na katılarak Muğla'nın turizm potansiyelini tanıttı. Fuar, bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel mirasını uluslararası düzeyde duyurmak için önemli bir fırsat sundu.

08.11.2024 12:41  Güncelleme: 13:22
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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Londra'da düzenlenen Dünya Seyahat Fuarı'na katıldı. Başkan Mandalinci, "Dünyanın en önemli etkinlikleri arasında yer alan Dünya Seyahat Fuarı, bizlere eşsiz bir deneyim sundu. Fuar sayesinde bölgemizin doğal güzelliklerini, tarihini ve turizm potansiyelini dünyaya anlatma fırsatı bulduk" dedi.

5-7 Kasım günleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Dünya Seyahat Fuarı'na, bölgenin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve turizmde yeni fırsatlar yaratmak amacıyla Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere Muğla Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile turizm temsilcileri de katıldı.

Turizm profesyonellerini bir araya getiren ve bu yıl 45'inci kez düzenlenen fuarda, Muğla'nın doğal güzellikleri, kültürel mirası ve turizm olanakları tanıtıldı. Muğla'nın on üç ilçesini tek stantta toplayan Muğla standı içinde yer alan Bodrum standı ise katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde bölgenin uluslararası bağlantılarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma yolunda yeni fırsatlar yaratmak amacıyla önemli temaslar kuruldu. Görüşmelerde Muğla heyeti, Türkiye'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TÜSİAD Londra Ağı Başkanı Dr. Hasan Turunç, Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Birliği Başkanı Mehmet Şar ve Londra'da yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

"Kentimizin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Dünya Seyahat Fuarı ve Londra'da yapılan görüşmeler ile ilgili, "Dünyanın en önemli etkinlikleri arasında yer alan Dünya Seyahat Fuarı, bizlere eşsiz bir deneyim sundu. Fuar sayesinde bölgemizin doğal güzelliklerini, tarihini ve turizm potansiyelini dünyaya anlatma fırsatı bulduk. Londra'da gerçekleştirdiğimiz temaslar sırasında turizm, çevre dostu enerji çözümleri ve ikili ticari ilişkiler üzerine kapsamlı görüşmeler yaptık.  Gelecek projelerimiz ve ortak hedeflerimiz üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimler olarak bizler, Bodrum'un dünya turizmindeki hak ettiği yere ulaşması için çalışacak; kentimizin uluslararası ilişkilerini ve tanınırlığını güçlendirmek için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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