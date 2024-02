Bodrum FK Play-Off\'taki Yerini Sağlama Alacak

Güncel

Bodrum FK yerini sağlama alacak

Fırat AKAY/ BODRUM, (DHA)

1'inci Lig'de son 5 maçının 4'ünü kazanarak 38 puanla dördüncü sırada bulunan Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Play-Off'taki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi. Bu hafta cumartesi günü en önemli rakiplerinden Sakaryaspor'u konuk etmeye hazırlanan Bodrum ekibinde İsmet Taşdemir, "Play-Off'taki yerimizi sağlamlaştırmanın derdindeyiz. En kötü ihtimalle geçen sene yaşadığımız o coşkuyu tekrar yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini ancak zorluklarla mücadele etmeyi öğrendiklerini belirten Taşdemir, "Galibiyet serisi yakaladık ama lig her geçen hafta daha da zorlaşıyor. Ligin gidişatı bizim açımızdan ve her takım açısından çok farklı. Özellikle Eyüpspor'un, Giresun'a puan kaybetmesiyle bu ligde her şeyin olabileceğini hepimiz bir kere daha gördük. Dolayısıyla biz de bu ligde var olmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk şarkıları bizim için daha erken, biz birazcık daha gerçekçi bakıyoruz. Play-Off'taki yerimizi sağlamlaştırmanın derdindeyiz" diye konuştu.

"Yarışa alttan da takımlar geldi, Boluspor da yarışa eklendi" diyen Taşdemir, "Diğer haftalarda sürpriz bir takım da çıkış yakalayabilir. İçeride üst üste 2 maç oynuyoruz. Zor maçlar, Sakarya iyi bir takım ve her sene şampiyonluk kovalayan bir takım. Her maç bizim için zor zorluklarla boğuşmasını öğrendik daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Her skora açık bir maç olacak. İnşallah bütün doğruları yapıp kazanan taraf oluruz. Kenan'ın hem sakatlığı var hem de cezalı durumda. Süleyman Özdamar'ın bir sakatlığı var 3-4 maçta bizimle olmayacak. Diogo da sakat, o da 3-4 hafta bizimle olamayacak" şeklinde konuştu.

EGE ÇOK MUTLU

Bodrum FK'nın genç yeteneği Ege Bilsel ise, "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum, altyapısında beri bu kulüpteydim. Kendimi ispatlayıp Antalya'ya gittim. Tekrar buraya geldim. Çok iyi bir takımız. Süper Lig'e çıkmaya oynuyoruz ve buna inanıyoruz. Zorlu bir maçımız var inşallah Sakaryaspor'u yenip yolumuza güzel devam edeceğiz" dedi.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Süleyman Özdamar ve kaleci Diogo Sousa maçta forma giyemeyecek.

