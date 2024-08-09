Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri Gazze'ye Destek İçin Yürüdü - Son Dakika
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Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri Gazze'ye Destek İçin Yürüdü

Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri Gazze\'ye Destek İçin Yürüdü

Bodrum Gazze Destek Platformu üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek amacıyla Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Türk ve Filistin bayrakları taşındı, pankartlar ve sloganlarla İsrail kınandı. Basın açıklamasında, Filistin halkının maruz kaldığı zulüm ve soykırım vurgulandı. Program, dualar ve şehitler için lokma dağıtılmasının ardından sona erdi.

09.08.2024 21:26
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Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü.

Tepecik Camisi yanında başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulan yürüyüşe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı olmak üzere yüzlerce kişi katıldı.

Türk ve Filistin bayraklarının yanında "Özgür Filistin", "Özgür Kudüs", "Kahrolsun İsrail" yazılı pankartlar taşıyan grup, "Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kudüs'e selam direnişe devam" sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan ilçe vaizi Orhan Özgözel, Gazze ve bütün Filistin'de insanlık tarihinin en büyük dramlarından birinin yaşandığını söyledi.

Özgözel, on aydır Müslüman Filistin halkı için güvenli hiçbir yerin kalmadığını ifade ederek, "Batı dünyasının ve İslam düşmanı tüm şer yönetimlerin desteğini arkasına alan Siyonist haydutlar, Siyonist teröristler hiçbir sınır, uluslararası hiçbir hukuki ve ahlaki kural tanımadan Müslüman Filistin halkına soykırım uygulamaktadır. Kadın, çocuk, genç, yaşlı, hasta, sivil demeden Filistin halkını vahşice barbarca katletmekte onları açlığa mahrum etmektedir. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere şehitlerimizin sayısı yüz bine dayanmıştır. Binlerce kanıt ve yüz binlerce yaralı var." dedi.

Konuşmaların ardından grup, zulüm altındaki Filistin halkı için dualar etti.

Program şehitler için lokma dağıtılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum Gazze Destek Platformu Üyeleri Gazze'ye Destek İçin Yürüdü - Son Dakika

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