Bodrum Kalesi'nde Guatemala konseri verildi, marimbayla Türk ezgileri çalındı - Son Dakika
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Bodrum Kalesi'nde Guatemala konseri verildi, marimbayla Türk ezgileri çalındı

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Bodrum Kalesi\'nde Guatemala konseri verildi, marimbayla Türk ezgileri çalındı
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Guatemala Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Ensemble Konseri, Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirildi. Guatemalalı piyanist Roberto Pérez Chamalé, Oda Müziği Topluluğu eşliğinde sahne aldı; Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eseri marimba ile çalındı.

(MUĞLA) - Guatemala Büyükelçiliği tarafından iki ülke arasındaki dostluğun ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen "Ensemble Konseri" Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirildi.

Guatemala'nın müzik kültürünü Bodrumlu sanatseverlerle buluşturan konsere, Guatemala Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernández Recinos, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ve çok sayıda müziksever katıldı.

Guatemalalı piyanist ve besteci Roberto Pérez Chamalé, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'na bağlı Oda Müziği Topluluğu eşliğinde sahne aldı. Konserde, Guatemala ve Türkiye'ye ait yöresel ezgilerden oluşan repertuvar, çok sesli müzikle sentezlenerek icra edildi. Gece boyunca sanatseverler, müzik dolu keyifli bir akşam yaşadı.

Konserin sonunda, Türk ezgilerinden oluşan iki önemli eser gecenin sürprizi oldu. Yusuf Yalçın'ın yeniden düzenlediği, Türk halk müziğinin unutulmaz eserlerinden Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eseri, sanatçı ve orkestra eşliğinde Guatemala'nın resmi ulusal enstrümanı ve en önemli kültürel sembollerinden "marimba" ile icra edildi. Oğuzhan Balcı'nın yeniden düzenlediği "Yine Bir Gülnihal" eseri de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Guatemalalı sanatçı Roberto Pérez Chamalé, 25-28 Eylül 2026 tarihlerinde 33. Muğla Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği'nin final gecesinde de Büyükşehir Belediyesi Oda Müziği Topluluğu ile birlikte Menteşe Kent Meydanı'nda klasik müziğin seçkin eserlerini sanatseverlerle buluşturmuştu. Menteşe'de dört gün boyunca düzenlenen şenliğin ardından Bodrum'da gerçekleştirilen konser, iki ülke arasındaki kültürel etkileşime katkı sağladı.

Türkiye'deki diplomatik ve yerel temaslarını sürdüren Guatemala Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernández Recinos ve beraberindeki heyet, geçen eylül ayı başlarında Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etmişti. Görüşmede, yerel yönetimler düzeyinde geliştirilebilecek iş birlikleri ele alınarak kültür, sanat, ticaret ve turizm alanlarında atılabilecek ortak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştu.

Guatemala ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen konser etkinliği, müziğin evrensel diliyle iki ülke arasında kültür ve sanat köprüsü kurdu.

Konser sonunda sanatçı Roberto Pérez Chamalé ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Müziği Topluluğu'na teşekkür çiçeği ile sembolik hediyeler takdim edildi.

Kaynak: ANKA
Necip Fazıl KısakürekKültür SanatGuatemalaDiplomasiKültürTurizmGüncelMüzikSanatSon Dakika

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