Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi, Muğla Bodrum'da dronla havadan görüntülendi - Son Dakika
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Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi, Muğla Bodrum'da dronla havadan görüntülendi

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Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi, Muğla Bodrum\'da dronla havadan görüntülendi
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Bodrum Kalesi ile Sualtı Arkeoloji Müzesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde dronla havadan görüntülendi. 600 yılı aşkın süredir ayakta duran ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi yapı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 600 yılı aşkın süredir ayakta duran ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Bodrum Kalesi ile Sualtı Arkeoloji Müzesi, dron ile havadan görüntülendi. Gece ışıklandırması ve gündüz manzarasıyla görsel şölen sunan tarihi yapı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

MS 15'inci yüzyılın başında St. John Şövalyeleri tarafından inşa edilen, 1522'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethetmesi ile Osmanlı egemenliğine giren Bodrum Kalesi, tarih boyunca garnizon ve hapishane olarak kullanıldı. Yapı, 1964 yılından bu yana müze olarak hizmet veriyor. Çok uluslu şövalyelerce inşa edilen kalede Fransız, İspanyol, Alman, İtalyan ve İngiliz kulelerinin yanı sıra Maussolleion ile Osmanlı Dönemi'ne ait izler de bulunuyor.

DÜNYANIN SAYILI MÜZELERİ ARASINDA

Bodrum Kalesi bünyesindeki Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi de Türkiye'nin bu alandaki tek, dünyanın ise sayılı müzeleri arasında gösteriliyor. MÖ 16'ncı yüzyıldan MS 16'ncı yüzyıla uzanan zengin koleksiyona sahip müzede; 20'nci yüzyılın en büyük keşiflerinden kabul edilen Uluburun Batığı, Serçe Limanı Cam Batığı ve Miken kültürüne ait en zengin eserlerin yer aldığı salonlar ile zengin amfora koleksiyonu sergileniyor. Eşsiz yapısıyla kale ve müze kompleksini her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

GECE VE GÜNDÜZ AYRI GÜZELLİK

Bodrum Yarımadası'nın simgesi konumundaki Bodrum Kalesi'nin gece ve gündüz çekilen dron görüntüleri, yapının mimari görkemini ve denizle buluştuğu eşsiz konumunu gözler önüne serdi. Gündüz Ege'nin maviliğiyle bütünleşen, gece özel ışıklandırmasıyla Bodrum Yarımadası'nı aydınlatan tarihi yapı, dron ile havadan görüntülendi. Tarih Bodrum Kalesi, kenti ziyaret eden tatilcilerin ve fotoğraf tutkunlarının en çok ilgi gösterdiği noktaların başında yer alıyor.

Kaynak: DHA
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