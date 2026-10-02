Bodrum Karaincir\'de makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bodrum Karaincir'de makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde makilik alanda çıkan yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangının ardından soğutma çalışması yaptı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA
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