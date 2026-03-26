Bodrum Marina\'da Yangın: 7 Motoryat Battı

26.03.2026 12:11
Bodrum'daki marinada çıkan yangında 7 motoryat battı, 1 motoryatta kısmi hasar oluştu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki marinada çıkan, 7 motoryatın battığı ve 1 motoryatın da kısmi hasar aldığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve olayın detaylıca incelenmesi amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada bağlı bulunan motoryatta 21 Mart'ta saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, diğer motoryatlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Bodrum'dan 1, Güllük'ten ise 2 liman römorkörü ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler de bölgeye gönderildi. Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale etti. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de denizde önlem aldı. Yangında boyları 20 ila 30 metre arasında değişen Sisu, Dadstoy, Sieasta, Floating Asset, Cher, İceberg ve Lulu D Angel isimli motoryatlar battı, Breeze isimli motoryat hafif hasar aldı.

BODRUM KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Bodrum Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "21 Mart 2026 tarihinde saat 03.40 sıralarında Bodrum Yalıkavak Marina'da bulunan bir motoryatta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiş ve rüzgarın etkisiyle yan tarafındaki teknelere sıçramıştır. Meydana gelen yangında 7 tekne yanarak batmış olup 1 tekne hafif derecede hasar almıştır. Yangın söndürme, tahliye ve emniyete alma çalışmalarında ilgili kurumların müdahalesi sonucunda yalnızca maddi hasar oluşmuş olup, ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Yangın ve batan teknelerden kaynaklı deniz kirliliği meydana gelmiş ve deniz kirliliği yayılmasının önlenmesi maksadıyla deniz yüzeyinde bariyer çekilmiştir. Halihazırda Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından adli ve idari işlemlere devam edilmektedir" denildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yangının ertesi günü, oluşan deniz kirliliği ve tekne enkazlarının kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve marina yetkililerinin koordinasyonunda, alanında uzman lisanslı ekipler bölgeye sevk edildi. Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe müdahale eden ekipler, atıkların yayılmasını önlemek için yoğun mesai harcıyor. Suya gömülen 7 teknenin enkazının çıkarılması için de teknik hazırlıklar sürüyor.

Yangının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeni ve detaylıca incelenmesi için bir bilirkişi heyeti görevlendirdi.

Kaynak: DHA

Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Süreçte ikinci aşamaya geçildi 14 ünlü isim Adli Tıpta Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj İşte başvurusu kabul edilenler İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat

12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
