Bodrum Mazıköy açıklarında arızalanan tekne ve 2 kişi Kıyı Emniyeti\'nce kurtarıldı

Bodrum Mazıköy açıklarında arızalanan tekne ve 2 kişi Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'un Mazıköy açıklarında makine arızası yüzünden sürüklenen 12 metrelik tekne, içindeki 2 kişiyle birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek Milas Çökertme Koyu'nda emniyete alındı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içerisinde 2 kişinin bulunduğu ve makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Bodrum Mazıköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne için çalışma yapıldı. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenen tekne, Milas Çökertme Koyu'nda emniyete alındı.
Kaynak: DHA
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