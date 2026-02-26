Bodrum Trafik Sorununa Danışma Kurulu Önerisi - Son Dakika
Bodrum Trafik Sorununa Danışma Kurulu Önerisi

26.02.2026 19:24
Prof. Dr. Ilıcalı, Bodrum'un trafik sorunları için danışma kurulu kurulmasını önerdi.

Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Muğla'nın Bodrum ilçesinin trafik sorununun çözümü için "danışma kurulu" önerisi sundu.

Ilıcalı, Bodrum Ticaret Odası'nda (BODTO) düzenlenen "Bodrum Yarımadası Trafik Problemleri ve Çözümleri" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Bodrum'un dünyanın en önemli cazibe ve turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Geometrik düzenleme projeleri hazırlanan yol ve kavşakların UKOME kararlarıyla acil uygulanması gerektiğini belirten Ilıcalı, Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki sinyalize kavşakların yeni nesil akıllı kavşaklara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplu ulaşım hat optimizasyonunun hazırlanarak hat eksikliklerinin giderilmesi gerektiğine dikkati çeken Ilıcalı, yoğun trafiğe ilave yük getiren taksi duraklarının gözden geçirilip mobil uygulamaya geçilmesi ve otopark kapasite ve yönetim biçimleri ile ücret politikalarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ilıcalı, Bodrum sahil yolunun yoğun saatlerde akıllı ulaşım destekli sistemle özel araç trafiğine kapatılması gerektiğini dile getirdi. Sahil yolunda gerekli kapasitede toplu taşıma ringi oluşturulması gerektiğini anlatan Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Trafik kültürünün oluşturulmasına yönelik her yaş grubunda sürekli trafik eğitim sisteminin ilgili bakanlıklar, STK'lar ve üniversitelerin koordinasyonuyla sağlanması gerekiyor. Bodrum Havalimanı-Bodrum Merkez-Turgutreis güzergahında yüksek kapasiteli toplu ulaşım sistemi için etüt ve projelendirme çalışmalarının yapılarak kademeli olarak hayata geçirilmesi gerekiyor. Dünyanın en önemli cazibe ve turizm merkezlerinden biri olan bu güzel bölgenin artan ulaşım ve trafik taleplerinin çözülememesi halinde ulusal ve uluslararası ilginin azalması, bölge ve ülke ekonomisi açısından önemli bir risk olarak görülmektedir. Yılların tecrübe ve birikimiyle Bodrum Belediyesine ait bazı projelerde bizzat çalışmanın avantajıyla önerilerin bir an önce hayata geçirilmesi şarttır."

Bu sürecin kolaylaştırılması için devletin ilgili kurum temsilcileri, yerel birimler ve konuya ilişkin uzmanlardan oluşturulacak bir "Danışma Kurulu" önerisinde bulunan Ilıcalı, kurumlar arası güçlü koordinasyon sayesinde bürokratik işlemlerin hızlandırılacağının altını çizdi.

Ilıcalı, Bodrum'un trafik sorunu ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Konferansa, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, BODTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Karayolları yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, jandarma ve polis ekipleri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Trafik, Bodrum, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

