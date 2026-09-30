Bodrum Turgutreis\'te kıyı temizliğinde 34,5 kilogram atık toplandı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ile TÜRÇEV Muğla Şubesi iş birliğiyle, "Marine Litter Watch" (Deniz Çöpleri İzleme Programı) kapsamında Turgutreis D-Marin Halk Plajı'nda kıyı temizliği yapıldı.

Bodrum'da Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında Turgutreis D-Marin Halk Plajı'nda kıyı temizliği gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, Zeyyat Mandalinci İlkokulu öğrencileri, belediye personeli ile çevre otellerin temsilcileri katıldı.

TOPLAM 34,5 KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasına katkı sunan çalışmada öğrenciler, belediye ekipleri ve diğer katılımcılarla kıyı şeridindeki atıkları topladı. Etkinlikte öğrencilere, atıkların çevre ve denizler üzerindeki etkilerine ilişkin de bilgi verildi. Yaklaşık 200 metrelik kıyı şeridinde bir saat süren çalışmada toplanan atıklar, türlerine göre ayrılarak sayıldı.

Toplam bin 233 parça ve 34,5 kilogram atık toplanırken bunların bin 26'sının sigara izmariti olduğu belirlendi. Ayrıca plastik, cam, metal, kağıt-karton ve diğer atık türleri de kayıt altına alındı.

Çalışma kapsamında vatandaşlara çevre kirliliğine karşı bilgilendirme yapılırken bölgedeki değişimin takip edilebilmesi ve veri devamlılığının sağlanması amacıyla uygulama alanının koordinatları kayıt altına alındı.