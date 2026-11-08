Bodrum\'un Çarşı Mahallesi\'nde işletmede çıkan kavgada 1\'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmeye gelen yabancı uyruklu 2 kişi ile işletme yetkilileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2'si, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayda düşerek başını sert zemine çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammet K. (17), daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgeden yaralı olarak kaçan 2 yabancı uyruklu şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi edilen şüpheliler, daha sonra polis merkezine götürüldü.