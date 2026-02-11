Bodrum ve Milas'ta Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
Bodrum ve Milas'ta Eğitime Ara Verildi

11.02.2026 23:32
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum ve Milas'ta eğitime 12 Şubat'ta ara verilecek.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve yapılan son uyarılar çerçevesinde, 12 Şubat Perşembe günü Bodrum ve Milas ilçelerinde yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, her iki ilçe genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, gündüz bakım evleri ve kurslarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

