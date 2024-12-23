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Bodrum Yeni Yıla Coşkuyla Giriyor

Bodrum Yeni Yıla Coşkuyla Giriyor

Bodrum Belediyesi, yeni yıl kutlamaları için iki gün sürecek konserler düzenleyecek. 30 Aralık'ta Emirhan ve Görkem Band, 31 Aralık'ta ise Emir Can İğrek sahne alacak. Kutlamalar, ışıklandırma ve süslemelerle renkli bir atmosfere bürünecek.

23.12.2024 14:39  Güncelleme: 14:43
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi'nin yeni yıl hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda belediye, yeni yılı iki gün sürecek konserler ile karşılayacak. Konserlerde, 30 Aralık Pazartesi günü Emirhan ve Görkem Band, 31 Aralık akşamı ise şarkıcısı Emir Can İğrek sahne alacak.

Yılbaşı kutlamaları kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi tarafından Belediye Meydanı'na ışıklandırma ve süslemeler yapıldı. Yeni yıl kutlamaları kapsamında Belediye Meydanı'nda sürecek kutlamalar, 30 Aralık Pazartesi günü saat 20.30'da Emirhan ve Görkem Band konseri ile başlayacak. Grup, vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak.

Konserler, 31 Aralık Salı günü saat 20.30'da Belediye Meydanı'nda DJ Suat Ateşdağlı'nın performansıyla devam edecek. Saat 22.30'da ise Emir Can İğrek'in sahnesiyle Bodrumlular yeni yıla "Merhaba" diyecek.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaç budama çalışmalarından arta kalan odun ve dalları değerlendirdi. Ekipler, artan malzemeleri bir araya getirerek geri dönüşümle yeni yıl ağaçları oluşturdu. Hazırlanan ağaçlar, belirli alanlarına yerleştirilirken estetik bir görüntü oluşturdu.

"Vatandaşlarımızı yeni yıl konserlerimize davet ediyorum"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yeni yıl hazırlıkları ile ilgili şunları söyledi:

"2025 yılını coşkuyla karşılamak için hazırlıklarımız büyük bir özenle devam ediyor. Yeni yıl heyecanını ve atmosferini paylaşmak için tüm vatandaşlarımızı yeni yıl konserlerimize davet ediyorum. 2025 yılının savaşların son bulduğu barışın, sevginin ve hoşgörünün hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve bereket getirsin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Yeni Yıla Coşkuyla Giriyor - Son Dakika

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