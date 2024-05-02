Boeing Çalışanlarından Bir Diğeri Daha Beklenmedik Şekilde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Boeing Çalışanlarından Bir Diğeri Daha Beklenmedik Şekilde Hayatını Kaybetti

Boeing Çalışanlarından Bir Diğeri Daha Beklenmedik Şekilde Hayatını Kaybetti

Boeing'in ürettiği bazı modellerin güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getiren eski şirket çalışanlarından biri olan Joshua Dean, antibiyotiğe dirençli MRSA enfeksiyonu sonucu hayatını kaybetti. Dean'ın ölümü, son iki ay içinde Boeing şirketiyle ilgili güvenlik konularında açıklama yapan ikinci kişinin hayatını kaybetmesiyle dikkat çekti. Dean ve diğer çalışan John Barnett, Boeing'in üretim hataları ve güvenlik endişeleriyle ilgili sorunları dile getirmişlerdi.

02.05.2024 22:25
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NEW ABD uçak şirketi Boeing'in ürettiği bazı modellerin güvenliği ilgili endişelerini dile getiren eski şirket çalışanlarından birinin daha sürpriz bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Boeing tedarikçisi Spirit AeroSystems'ın eski kalite müfettişi Joshua Dean'ın bu hafta antibiyotiğe dirençli MRSA olarak bilinen bir enfeksiyon sonucu öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Dean'ın ölümü "beklenmedik" olarak nitelendirildi.

Son iki ay içinde Boeing şirketinin güvenliği konusunda kamuoyuna konuşan ikinci kişinin hayatını kaybetmesi dikkati çekti.

44 yaşındaki eski Boeing çalışanı Dean, Boeing'in son yıllarda yaşanan bir dizi felaketle bağlantılı modeli 737 MAX uçağının bileşenlerinde tehlikeli arızalar olduğunu açıklamıştı.

Dean, 2023'te işten çıkarılması üzerine, açıkça konuştuğu için kovulduğunu iddia ederek, şirket hakkında federal mercilere şikayette de bulunmuştu.

Boeing uçaklarının güvenliği ile ilgili açıklama yapan diğer bir isim 62 yaşındaki John Barnett de 9 Mart'ta Güney Carolina'da kaldığı otelin yakınında aracında "başına silah ile ateş etmiş halde" ölü bulunmuştu.

Barnett, 2010 yılında Boeing'in Kuzey Charleston fabrikasında çalışırken öğrendiği uçaklardaki bazı üretim hatalarıyla ilgili sorunları yönetime ilettiğini ancak şirketin bunları ele almak yerine kendisine misilleme yaptığını öne sürmüştü.

Ocak ayında, Alaska Havayolları jetinin kapı panelinin uçuş sırasında havaya uçması olayının ardından Barnett, Boeing'in 737 Max 9 jetlerini uçuşlara çok hızlı geri döndürmesinden endişe duyduğunu da dile getirmişti.

Barnett, şirket tarafından taciz edildiği iddiasıyla Boeing'e dava açmış ancak mahkemeye ifade vermesi gereken ikinci günde kaldığı otelin otoparkında cansız bedenine ulaşılmıştı.

Boeing şirketine karşı Barnett ve Dean'ı, aynı hukuk firması temsil ediyordu.

Kaynak: AA

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