Boğaziçi Film Festivali Başvuruları Sona Eriyor - Son Dakika
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Boğaziçi Film Festivali Başvuruları Sona Eriyor

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl 12. kez sinemaseverlerle buluşacak Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası film yarışmalarına başvurular 20 Eylül'de son bulacak.

09.09.2024 19:18
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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl 12. kez sinemaseverlerle buluşacak "Boğaziçi Film Festivali"nin ulusal ve uluslararası film yarışmalarına başvurular 20 Eylül'de son bulacak.

Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak festivalin 12. yılında 4 kategoride başvurular kabul edilecek.

Festivalde, Ulusal Uzun Metraj, Uluslararası Uzun Metraj, Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmaları düzenlenecek.

Yerli ve yabancı yapımlar festivalde yarışacak

Yarışmalara, 1 Ocak 2023'ten sonra tamamlanmış filmler başvurabilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlere, "En İyi Film"e verilen Altın Yunus'un yanı sıra "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kurgu" dallarında da ödüller verilecek.

Süre kısıtlaması olmadan Türkiye yapımı belgesel filmlerin katılabildiği "Ulusal Belgesel Yarışması"nda da bu yıl yine "En İyi Ulusal Belgesel Film" ve "Jüri Özel" ödülleri dağıtılacak.

Festivalin Kısa Film Yarışması'nda, "En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film" ile "En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film" ödülü dağıtılırken yarışmada yer alan tüm filmler bu yıl da "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için de aday olacak.

Ayrıca festivalin Ulusal Kısa Film Yarışması'nda yer alan filmlerden biri İstanbul Medya Akademisi tarafından para ödülüyle desteklenen "Genç Yetenek Ödülü"nü kazanacak.

Festivalin ulusal ve uluslararası film yarışmalarına başvurular 20 Eylül'de son bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festivalin başvuruları, "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden yapılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boğaziçi Film Festivali Başvuruları Sona Eriyor - Son Dakika

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