Boğaziçi'nde Nureddin Yıldız Protests

(İSTANBUL) Çocukların evlenebileceği yönünde görüşleriyle tanınan ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edilmesini protesto eden öğrencilerden 15'i 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Yıllardır kayyum rektör tarafından yönetilen Boğaziçi Üniversitesi'nde dün akşam saatlerinde gerginlik yaşanmıştı. 6 yaşındaki çocukların bile evlenebileceği yönünde görüşleriyle tanınan ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edilmesini protesto eden öğrencilere polis müdahale etmiş, çoğu ters kelepçe ile 97 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Geceyi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren öğrencilerden çoğu emniyetten serbest bırakılırken, 15'i öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan öğrencilerin tamamı "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla ve tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Öte yandan bir grup avukat, emniyette öğrencilerle görüştürülmeyince tutunak tuttu.