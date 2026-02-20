Boğaziçi'ndeki Protestolara Takipsizlik - Son Dakika
Boğaziçi'ndeki Protestolara Takipsizlik

20.02.2026 17:56
İstanbul Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara katılan 82 öğrenci hakkında takipsizlik kararı verdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Nureddin Yıldız" protestolarına katılan 82 öğrenci hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

"Dayak yiyen kadın şükretsin", "6 yaşında çocukla evlenilebilir" şeklindeki sözleri nedeniyle tepki çeken ilahiyatçı Nureddin Yıldız, 13 Mayıs 2025 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir etkinliğe konuşmacı olarak katılmıştı. Yıldız'ın üniversitelerine konuşmacı olarak davet edilmesini protesto eden öğrenciler, bir süre sonra polis tarafından ablukaya alınmış; ablukanın ardından 97 öğrenci gözaltına alınmıştı."

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, protestolara katılan 82 öğrenci hakkında takipsizlik kararı verdi.

Başsavcılık, olayla ilgili ayrı bir soruşturma dosyası kapsamında 15 kişi hakkında kamu davası açıldığını bildirdi. Ancak 82 öğrenci yönünden yapılan değerlendirmede, görüntü izleme ve araştırma raporlarında şüphelilerin eylem alanında bulunduklarına dair kayıtlar yer almakla birlikte, aktif olarak direnme eyleminde bulunduklarına ilişkin somut tespit bulunmadığı vurgulandı. Şüphelilerin, müdafileri huzurunda alınan ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri aktarıldı.

Başsavcılığın kararında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32. maddesine ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 11 Mayıs 2023 tarihli kararına atıf yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Suçun unsurlarının ancak zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar edilmesi halinde oluşacağının belirtildiği görülmüş olup somut olay yönünden değerlendirme yapıldığında; araştırma raporunda tespiti yapılan şüphelilerin dağılmamakta ısrar ettiklerine (pasif direnişi aşacak nitelikte itme, vurma vb davranışlarla) dair kamu davası açmaya yeter şüphe oluşturacak nitelikte delil bulunmadığı anlaşılmıştır. Şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yer olmadığına karar verilmiştir."

