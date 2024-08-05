Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Öğrencilere Kamp Düzenleyecek - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Öğrencilere Kamp Düzenleyecek

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER), Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki insan gücü ihtiyacını karşılamak için 20-24 Ağustos'ta öğrencilere yönelik kamp düzenleyecek.

05.08.2024 12:40
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Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER), Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki insan gücü ihtiyacını karşılamak için 20-24 Ağustos'ta öğrencilere yönelik kamp düzenleyecek.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle 1 Aralık 2016'da kurulan BÜSİMER, 14. siber kampını üniversitenin kampüsündeki merkezde yapacak.

20-24 Ağustos'ta düzenlenecek kampta, sektördeki uzmanlarla işbirliğinde öğrencilere hem teorik hem de pratik bilgi sunulacak.

Geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmede önemli bir rol oynaması beklenen kampa katılmak isteyenler 10 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

BÜSİBER, siber güvenlik alanındaki eğitimlerini ve etkinliklerini genişleterek, Türkiye'nin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamayı ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Kampla ilgili detaylı bilgiye "https://siber.bogazici.edu.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

"Sektördeki en güncel tehditler ve savunma mekanizmaları hakkında kapsamlı eğitimler veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BÜSİBER Proje Yöneticisi Prof. Dr. Bilgin Metin, kampın Türkiye ve dünyada büyük bir ihtiyaç olan siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmeye katkı sağladığını belirtti.

Bu yılki kampı, Türkiye'deki tüm siber güvenlik kulüplerini çatısı altında toplayan Siber Kulüpler Birliği ile ortak düzenlediklerini aktaran Metin, "Siber güvenliğe gönül veren öğrencilerle bu kampı ortaklaşa düzenlemek bizim için ayrı bir mutluluk. 2018'de kurulan Siber Kulüpler Birliği, Türkiye'nin dört bir yanından 50'den fazla üniversite siber güvenlik kulüp ve topluluklarının bir araya gelmesiyle etkinlikler, yarışmalar, projeler ve staj programları düzenleyen bir oluşum. Daha önceki kamplarımıza katılan öğrenciler sektörde çalışmaya başlayınca, daha sonraki kamplarda eğitmen olarak bize destek veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar düzenledikleri kamplarda birçok öğrenciye siber güvenlik eğitimi verdiklerini, bu yıl 14'üncü kampı düzenlemenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Metin, her yıl artan bir ilgiyle karşılaştıklarını ve bunun da doğru yolda olduklarını gösterdiğine dikkati çekti.

Metin, "BÜSİBER'in düzenlediği kamplar, katılımcılara sadece teknik bilgi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sektördeki en güncel tehditler ve savunma mekanizmaları hakkında da kapsamlı eğitimler veriyor. Öğrencilerimize siber güvenlik eğitimlerinde yaygın kullanılan saldırı araçlarının ötesinde, bu araçların arka planındaki mantığı öğreterek sağlam bir temel kazandırıyoruz." bilgisini verdi.

"Kamplarımıza katılanların sektörde önemli şirketlerde çalışmaya başlaması bizi mutlu ediyor"

Kampların meyvelerini verdiğini vurgulayan Metin, şunları kaydetti:

"Kampımıza katılan öğrencilerimizden birisi, ABD e-devlet sistemindeki bir çift taraflı kimlik doğrulama sistemindeki açığı bularak resmi olarak teşekkür aldı. Diğer öğrencilerimiz de çeşitli siber beceri bayrak yakalama (CTF) yarışmalarında iyi dereceler elde etti. Kamplarımıza katılan ilk öğrencilerin sektörde çok önemli şirketlerde çalışmaya başlaması bizi çok mutlu ediyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında çok saygın şirketlerde siber güvenlik alanında çok iyi konumlara geldiler."

Metin, Almanya, Pakistan ve Türkiye ortaklığında yürüttükleri "Rethinking Cybersecurity in Pakistan-Human Factors Essential Role" adlı Avrupa Birliği projesiyle doğu ile batı arasında köprü olduklarını, Pakistan'da 3 siber güvenlik merkezi kurulduğunu, buradaki gençlere siber güvenlik eğitimleri verdiklerini??????? bildirdi.

Kaynak: AA

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