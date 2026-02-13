Boğazkale'de Nadir Avrasya Vaşağı Görüntülendi

Hititler'in başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde bir Avrasya vaşağı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Boğazkale Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ilçenin "nadir bir misafir" ağırladığı belirtildi.

Doğanın "sessiz ve zarif avcısı"nın görüntülerinin ilçedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildiği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Gece saatlerinde kaydedilen bu özel görüntü, ilçemizin doğal yaşam açısından ne kadar zengin ve kıymetli bir coğrafyada bulunduğunu bir kez daha göstermiştir. Avrasya vaşağı insanlardan uzak duran, doğanın dengesinde önemli rol oynayan nadir bir yaban hayvanıdır. Bu görüntü, Boğazkale'mizin yalnızca tarihi mirasıyla değil, doğal zenginlikleriyle de ne kadar değerli olduğunu ortaya koymaktadır. Doğayı korumak hepimizin sorumluluğudur. Yaban hayatına zarar vermeden, yaşam alanlarına saygı gösterelim. Boğazkale sadece tarihin değil, doğanın da evidir."