Bogota'da Çocuk İstismarı Şüphesi: ABD Vatandaşı Gözaltında - Son Dakika
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Bogota'da Çocuk İstismarı Şüphesi: ABD Vatandaşı Gözaltında

15.06.2026 19:16
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Bogota'da bir ABD vatandaşı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı. Mahalleli linç girişiminde bulundu.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da küçük çocuğa yönelik istismar şüphesiyle gözaltına alınan ABD vatandaşı bir kişi, polis tarafından yakalandıktan sonra öfkeli mahalle sakinlerinin linç girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Başkentin kuzeyindeki Chico Navarra bölgesindeki kiralık bir dairede yaşanan olay, mahalle sakinlerinin ihbarı sonucu ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kiralanan bir dairenin balkonunda şüpheliyi bir çocukla birlikte gören mahalle sakinlerinin bağırarak yardım çağrısında bulunduğu duyuluyor.

Polisin baskın düzenlediği evde, ABD vatandaşı şüphelinin yanı sıra yaşları 4, 7 ve 15 olan 3 çocuk bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, binadan çıkarılırken mahallelinin yoğun tepkisiyle karşılaştı ve linç edilmek istendi.

Yetkililer, gözaltına alınan ABD vatandaşının savcılığa teslim edildiğini ve hakkında 14 yaş altındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla işlem başlatıldığını bildirdi.

Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü (ICBF), mağdur çocukların koruma altına alındığını, çocukların sağlık kontrolünden geçirilmek üzere bir tıp merkezine sevk edildiğini açıkladı.

Bu arada Kolombiya Göç İdaresi, gözaltına alınan kişinin 6 Haziran'da Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'ndan turist statüsünde ülkeye giriş yapan bir ABD vatandaşı olduğunu doğruladı.

Adalet Bakanı Jorge Ivan Cuervo, basına yaptığı açıklamada, "şüpheli istismarcı ve suç ortakları için kanunun tüm ağırlığıyla uygulanmasını" talep etti.

Bogota Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan da olaya müdahil olduklarını belirterek, "Nelerin yaşandığını ve olaydaki olası sorumlulukları Başsavcılık ve yetkili makamlar belirleyecektir. Net ve kararlı bir şekilde ifade etmek isterim ki: Bogota'da çocuklara yönelik kötü muameleye ve istismara asla yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Son 2 yılda 33 yabancı gözaltına alındı

Kolombiya Göç İdaresi verilerine göre, 2026 yılında cinsel sömürü amaçlı turizm şüphesiyle ülkeye girişine izin verilmeyen yabancıların sayısı 60'ı aştı.

Bu rakam, 2025 yılının tamamında kaydedilen 110 vakaya yaklaşırken yetkililer söz konusu suçların özellikle Medellin kentinde yoğunlaştığına dikkati çekiyor.

Ülkede, son iki yıl içerisinde çocuk istismarı ve cinsel sömürü suçları kapsamında 33 yabancı gözaltına alınmıştı.

Kolombiyalı yetkililer, çocuklara yönelik suçlarla mücadele kapsamında denetimlerin ve sınır kontrollerinin artırıldığını belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bogota'da Çocuk İstismarı Şüphesi: ABD Vatandaşı Gözaltında - Son Dakika

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