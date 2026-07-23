Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kıyıda oltayla balık tutan Erhan Aktürk (40) tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı amatör balıkçının göğüs kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün ilçedeki Pirinçlik Mahallesi sahilinde meydana geldi. Kıyıdaki kayalıklarda oltayla balık tutan Erhan Aktürk, 9 yaşlarındaki çocuğun suda çırpındığını gördü. Suya giren Aktürk, boğulmak üzere olan çocuğu kıyıya çıkardı. Kurtarma anları, Erhan Aktürk'ün balık tutarken kullandığı göğüs kamerasına yansıdı. Sağlık durumu iyi olan çocuğu derin suya girmemesi konusunda uyaran Aktürk, bu anları sanal medyada paylaştı.