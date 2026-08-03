Bokonbayevo'da Halk Sanatları Festivali
Kırgızistan'da Issık-Kul Gölü yakınında geleneksel sanatlar festivali gerçekleştirildi.
BİŞKEK, 3 Ağustos (Xinhua) -- Kırgızistan'ın Issık-Kul Gölü'nün güney kıyısındaki Bokonbayevo köyünde düzenlenen halk sanatları festivalinde geleneksel gösteriler sergilendi.
Kaynak: Xinhua
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