Bolat ve Fajon Görüştü

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(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Tanja Fajon ile Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık'ta, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Tanja Fajon ile görüştüklerini belirtti.

Bolat, görüşmeye ilişkin, "Balkanlardaki önemli ortaklarımızdan biri Slovenya ile 3,1 milyarı bulan ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve işbirliği alanlarını çeşitlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması başta olmak üzere farklı alanlarda yakın çalışmaya ve ortaklığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.