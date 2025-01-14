Bolat ve Ossowski'den Ticaret İlişkileri Toplantısı - Son Dakika
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Bolat ve Ossowski'den Ticaret İlişkileri Toplantısı

Bolat ve Ossowski\'den Ticaret İlişkileri Toplantısı

Ticaret Bakanı Bolat, AB ile Gümrük Birliği müzakerelerini hızlandırma çağrısında bulundu.

14.01.2025 13:28
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(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bolat, "Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilişkilerimize ve iş birliğimize ivme kazandırdığı bir dönemde Gümrük Birliği reformu müzakerelerinin de hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlık'ta Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile bir araya geldiklerini açıkladı. Bolat, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye, en önemli ticari ve ekonomik ortağı olan AB ile ilişkilerini çok yönlü olarak geliştirmeye büyük önem vermektedir. Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilişkilerimize ve iş birliğimize ivme kazandırdığı bir dönemde Gümrük Birliği reformu müzakerelerinin de hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye, kapsayıcı bir AB ticaret politikası ile yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki iş birliğini savunmaktadır. Bu doğrultuda AB ile ticari ilişkilerimizi derinleştirmeye ve geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle Sayın Ossowski'ye görevinde başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

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