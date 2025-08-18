Bolivya'da Başkanlık Seçimi: Paz ve Quiroga İkinci Turda Yarışacak

Bolivya'da dün düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda ilk iki sırayı alan merkez sağ adayı Senatör Rodrigo Paz ve eski Devlet Başkanı sağcı Jorge Quiroga, 19 Ekim'de zafere ulaşmak için yarışacak.

Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) Geçici Seçim Sonuçları Sistemi'ne göre, oyların yüzde 95,41'i sayıldı.

Buna göre, oyların yüzde 32,14'ünü alan Hristiyan Demokrat Parti (PDC) adayı Paz, yarışı önde tamamlarken, Özgür İttifak (Libre) adayı Quiroga, oyların yüzde 26,81'ini elde etti.

Paz ve Quiroga, Bolivya'nın yeni devlet başkanı olmak için 19 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçiminde yarışacak.

Senatör Paz, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bolivya sadece hükümet değişimi istemiyor, siyasi sistem değişimi de istiyor. Bu, büyük bir zaferin ve dönüşümün başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Quiroga da 20 yıllık uzun bir gecenin sona erdiğini belirterek, "Bolivya'nın ekonomisini kurtarmaya, yatırımlar çekmeye ve pazarları açmaya odaklanacağım." dedi.

Muhalif iş insanı Samuel Doria Medina, oyların yüzde 20'sini alarak yarışı 3. sırada bitirdi ve ikinci tur seçimlerinde Senatör Paz'ı destekleyeceğini duyurdu.

Ülkede son 20 yıldır iktidarda olan Sosyalizme Doğru Hareket (Movimiento al Socialismo MAS) partisinin adayı eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, yüzde 3,16 oy aldı ve iktidarı kaybetti.

"İhanet eden kaybeder, hırsızlık yapan kaybeder"

Öte yandan ülkeyi 2006-2019 yılları arasında yöneten eski Devlet Başkanı Evo Morales ise sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, isim vermeden MAS yönetimini "sert" şekilde hedef aldı.

Morales, "Sonuçlara saygı duyuyorum, biz demokratik bir siyasi hareketiz. Dün sandığa gittik ama seçmeye değil, alçakgönüllülükle sonuçları kabul etmek gerekir. Bu sonuç ihanet ile yolsuzluğa karşı bir ceza oyudur. Bu yeni nesillere ders olsun. Siyaset yapmak isteyen bilsin ki ihanet eden kaybeder, hırsızlık yapan kaybeder." ifadelerini kullandı.

MAS ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa eden ve seçimlere katılımı yüksek mahkeme tarafından reddedilen eski devlet Başkanı Morales, destekçilerine geçersiz oy kullanmaları çağrısında bulunmuştu.