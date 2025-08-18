Bolivya'da Başkanlık Seçimi: Paz ve Quiroga İkinci Turda Yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolivya'da Başkanlık Seçimi: Paz ve Quiroga İkinci Turda Yarışacak

18.08.2025 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolivya'da düzenlenen seçimde Senatör Paz ve eski Başkan Quiroga, 19 Ekim'de ikinci turda yarışacak.

Bolivya'da dün düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda ilk iki sırayı alan merkez sağ adayı Senatör Rodrigo Paz ve eski Devlet Başkanı sağcı Jorge Quiroga, 19 Ekim'de zafere ulaşmak için yarışacak.

Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) Geçici Seçim Sonuçları Sistemi'ne göre, oyların yüzde 95,41'i sayıldı.

Buna göre, oyların yüzde 32,14'ünü alan Hristiyan Demokrat Parti (PDC) adayı Paz, yarışı önde tamamlarken, Özgür İttifak (Libre) adayı Quiroga, oyların yüzde 26,81'ini elde etti.

Paz ve Quiroga, Bolivya'nın yeni devlet başkanı olmak için 19 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçiminde yarışacak.

Senatör Paz, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bolivya sadece hükümet değişimi istemiyor, siyasi sistem değişimi de istiyor. Bu, büyük bir zaferin ve dönüşümün başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Quiroga da 20 yıllık uzun bir gecenin sona erdiğini belirterek, "Bolivya'nın ekonomisini kurtarmaya, yatırımlar çekmeye ve pazarları açmaya odaklanacağım." dedi.

Muhalif iş insanı Samuel Doria Medina, oyların yüzde 20'sini alarak yarışı 3. sırada bitirdi ve ikinci tur seçimlerinde Senatör Paz'ı destekleyeceğini duyurdu.

Ülkede son 20 yıldır iktidarda olan Sosyalizme Doğru Hareket (Movimiento al Socialismo MAS) partisinin adayı eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, yüzde 3,16 oy aldı ve iktidarı kaybetti.

"İhanet eden kaybeder, hırsızlık yapan kaybeder"

Öte yandan ülkeyi 2006-2019 yılları arasında yöneten eski Devlet Başkanı Evo Morales ise sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, isim vermeden MAS yönetimini "sert" şekilde hedef aldı.

Morales, "Sonuçlara saygı duyuyorum, biz demokratik bir siyasi hareketiz. Dün sandığa gittik ama seçmeye değil, alçakgönüllülükle sonuçları kabul etmek gerekir. Bu sonuç ihanet ile yolsuzluğa karşı bir ceza oyudur. Bu yeni nesillere ders olsun. Siyaset yapmak isteyen bilsin ki ihanet eden kaybeder, hırsızlık yapan kaybeder." ifadelerini kullandı.

MAS ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa eden ve seçimlere katılımı yüksek mahkeme tarafından reddedilen eski devlet Başkanı Morales, destekçilerine geçersiz oy kullanmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Bolivya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya'da Başkanlık Seçimi: Paz ve Quiroga İkinci Turda Yarışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig’e damga vurdu Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu
Kahramanmaraş’ta trafik kazası Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı
Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı

20:18
Beyaz Saray’da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
Beyaz Saray'da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 21:39:15. #7.12#
SON DAKİKA: Bolivya'da Başkanlık Seçimi: Paz ve Quiroga İkinci Turda Yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.