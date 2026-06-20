Bolivya'da Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika
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Bolivya'da Olağanüstü Hal İlan Edildi

Bolivya\'da Olağanüstü Hal İlan Edildi
20.06.2026 14:47
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Bolivya'da yol kapatma eylemleri sonrası ulaşımın yeniden tesis edilmesi için olağanüstü hal ilan edildi.

LA PAZ, 20 Haziran (Xinhua) -- Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, protestolarla bağlantılı olarak haftalardır süren yol kapatma eylemlerinin ardından ülke genelinde ulaşımı yeniden tesis etmek amacıyla olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Mayıs ayının başından bu yana Bolivya'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen yol kapatma eylemleri, yakıt, gıda ve tıbbi malzeme taşımacılığını aksatarak bazı kentlerde tedarik sıkıntılarına yol açtı ve ekonomik faaliyetlere ağır darbe vurdu.

Paz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bolivyalıların artık insanların çalışmasını, eğitim almasını, sağlık hizmetlerine erişmesini, temel ihtiyaçlarını karşılamasını ve ailelerini geçindirmesini engelleyen yol kapatma eylemlerine "rehin" kalamayacağını söyledi.

Devlet Başkanı, "Bu olağanüstü hal, normal yaşamı ortadan kaldırmak için değil, onu yeniden tesis etmek için uygulanıyor" dedi.

Paz ayrıca hükümetin kapılarının iyi niyetli diyaloga katılmak isteyen herkese açık olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Bu arada Bolivya'nın yollarını geri kazanması, tedarik güvenliğini sağlaması ve normale dönmesi gerekiyor" dedi.

Bolivya hükümeti, perşembe günü protesto hareketinin önemli aktörlerinden biri olan Bolivya İşçi Merkezi sendika federasyonu ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında taraflar, karşılanmamış talepleri diyalog yoluyla ele alma taahhüdünde bulundu.

Yaklaşık 50 gündür süren toplumsal huzursuzluğun çözümüne yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilen anlaşmaya rağmen bazı çiftçi ve yerli gruplar yol kapatma eylemlerini sürdürüyor. Ülke genelindeki ulaşım ağları da henüz tamamen normale dönmüş değil.

Protestolar, yakıt sıkıntısı ve artan yaşam maliyetleri başta olmak üzere çeşitli sorunlar nedeniyle sendikalar, çiftçi örgütleri ve yerli topluluklar tarafından başlatılmıştı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Bolivya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya'da Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika

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