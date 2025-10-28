Bolivya'da otobüs kazası: 16 ölü, 36 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolivya'da otobüs kazası: 16 ölü, 36 yaralı

Bolivya\'da otobüs kazası: 16 ölü, 36 yaralı
28.10.2025 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cochabamba'da bir otobüsün dağdan yuvarlanması sonucu 16 kişi öldü, 36 yaralı var. Sürücü gözaltında.

Bolivya'nın orta kesimindeki Cochabamba eyaletinde eyaletler arası seyahat eden bir otobüsün, dik bir dağ yolundan saparak 600 metreden fazla aşağı yuvarlanması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı.Bölge polis şefi Roger Costas, pazartesi günü meydana gelen kazanın ardından aralarında 23 yaşındaki sürücünün de bulunduğu yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bolivya ulusal trafik şefi Omar Zegada, kazanın keskin bir virajda meydana geldiğini ve söz konusu güzergahın dar yolları ve düşük görüş mesafesiyle bilindiğini belirtti.

OTOBÜS TAMAMEN PARÇALANDI

Acil durum ekipleri gelmeden önce kurtarma çalışmalarına yardım eden bir bölge sakini, "Otobüs tamamen parçalanmış. Parçaların arasına birçok yolcu sıkışmış" dedi. Zegada, gazetecilere yaptığı açıklamada aracın aslında bir yük kamyonu olduğunu ve yolcu taşımak için otobüse dönüştürüldüğünü söyledi. İlk incelemelerde otobüsün aşırı kalabalık olduğu ve hız yaptığı belirlendi. Sürücü, araçla adam öldürmek ve dikkatsiz araç kullanmaktan gözaltına alındı. Yetkililer, kazada mekanik arızanın da rol oynamış olabileceğini kaydediyor.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Bolivya, Ulaşım, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya'da otobüs kazası: 16 ölü, 36 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor 13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor
Hande Erçel’in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Altuğ’dan yanıt geldi Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Altuğ'dan yanıt geldi
152 hakem topun ağzında Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı 152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

10:51
Bahis skandalında yeni detay: Bir kulüp başkanı 15 bin kez iddia oynadı
Bahis skandalında yeni detay: Bir kulüp başkanı 15 bin kez iddia oynadı
10:18
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
10:16
AYM’den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
10:05
Karadağ’da gerilim tırmanıyor Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler
09:42
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı’da esnaf kol kesiyor
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
08:01
2 ay önce Sındırgı’ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2025 11:08:08. #7.13#
SON DAKİKA: Bolivya'da otobüs kazası: 16 ölü, 36 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.