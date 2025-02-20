Bolivya'da Sel Felaketi Büyüyor

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LA PAZ, 20 Şubat (Xinhua) -- Bolivya'da şiddetli yağış ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükselirken, 5 kişinden hala haber alınamadığı ve 126.000'den fazla ailenin yağışlardan olumsuz etkilendiği bildirildi.

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında sadece geçtiğimiz hafta yaşanan sel ve toprak kaymalarının 10.000'den fazla aileyi olumsuz etkilediğini ve 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı. Sellerden etkilenen aile sayısının 116.207'den 126.236'ya yükseldiğini kaydeden Calvimontes, ailelerin 91.422'sinin afetten olumsuz etkilendiğini, 34.814'ünün ise afet mağduru olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Kasım 2024'ten bu yana sel felaketleri nedeniyle 1.004 evin hasar gördüğü, 350 evinse tamamen yıkıldığı ülkede şartlar giderek kötüleşiyor.