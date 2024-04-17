Bolivya Devlet Başkanı Arce, Meksika'nın Ekvador'a destek sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolivya Devlet Başkanı Arce, Meksika'nın Ekvador'a destek sözü verdi

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Ekvador polisinin Meksika Büyükelçiliği'ne yaptığı baskın nedeniyle Meksika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda Ekvador'a karşı açtığı davaya destek sözü verdi. Arce, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu devlet başkanları zirvesinde yaptığı konuşmada, bu davada uluslararası ve adli durumlarda Ekvador'a destek olacaklarını belirtti.

17.04.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LA PAZ, 17 Nisan (Xinhua) -- Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Ekvador polisinin başkent Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne yaptığı baskın nedeniyle Meksika'nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Ekvador'a karşı açtığı davaya destek sözü verdi.

Arce, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu devlet başkanları arasında düzenlenen sanal zirvede yaptığı konuşmada, "Emsal karar oluşturmak ve bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak adına kesinlikle adil olduğunu düşündüğümüz bu davada uluslararası ve adli durumlarda yanınızda olacağız" dedi.

Meksika, Uluslararası Adalet Divanı'na resmi şikayette bulunarak Ekvador'un baskın için özür dileyene ve uluslararası hukuk ile ülkelerin egemenliğini bir daha ihlal etmeyeceği taahhüdünü verene kadar Birleşmiş Milletler'den uzaklaştırılmasını talep etmişti.

Ekvador polisi 5 Nisan'da Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne baskın düzenleyerek, Aralık ayından bu yana büyükelçiliğe sığınan Ekvador eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı tutuklamıştı. Meksika ise bunun üzerine Ekvador ile diplomatik ilişkilerini askıya almıştı.

Kaynak: Xinhua

Bolivya, Uluslararası, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya Devlet Başkanı Arce, Meksika'nın Ekvador'a destek sözü verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama sözlerine tepki gösterdi
    19:30 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama sözlerine tepki gösterdi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atama bekleyen öğretmenlere destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir miktar' öğretmen atama sözlerine tepki gösterdi. Özel, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması beklentisini hatırlatarak öğretmenlerin haklarını savunacağını belirtti.

  • Çanakkale'de Tarla Kazısı Sırasında Toprak Kayması
    19:29 Çanakkale'de Tarla Kazısı Sırasında Toprak Kayması

    Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde bir tarlada hayır çeşmesi için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

  • Iraklı Yezidiler, PKK'nın varlığı nedeniyle evlerinden uzakta bayram kutluyor
    19:28 Iraklı Yezidiler, PKK'nın varlığı nedeniyle evlerinden uzakta bayram kutluyor

    Iraklı Yezidiler, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığı nedeniyle evlerinden uzakta zorlu kamp koşullarında 'Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutluyor. Terör örgütü DEAŞ'ın saldırısından kaçan Yezidiler, PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle yıllardır evlerine dönemiyor. Bağdat ve Erbil yönetimlerinin anlaşmasına rağmen terör örgütünün ilçedeki varlığı Yezidileri evlerinden uzakta zorlu kamp hayatına maruz bırakıyor.

  • Çin'in Anhui eyaletinde ticaret hacmi rekor kırdı
    19:27 Çin'in Anhui eyaletinde ticaret hacmi rekor kırdı

    Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde ithalat ve ihracat mallarının toplam hacmi 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 189,08 milyar yuana ulaşarak rekor kırdı. Eyaletin ihracatı yüzde 9,8 artışla 126,06 milyar yuan olurken, ithalat yüzde 6,4 artışla 63,02 milyar yuana yükseldi. Anhui'nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelerle ticareti yüzde 7,7 artarak toplam ticaret hacminin yüzde 50,5'ini oluşturdu. Elektrikli araç, lityum iyon batarya ve sıvı kristal ekran ihracatı önemli bir büyüme kaydetti.

  • Olympiakos, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı
    19:24 Olympiakos, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

    UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Olympiakos, Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. İdmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Maç yarın saat 22.00'de Alman hakem Tobias Stieler yönetiminde oynanacak.

  • Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    19:22 Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybederken, motosiklette bulunan 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Sinop Belediyesi Sahildeki Tezgahların Kaldırılması Sırasında Gerginlik Yaşandı
    19:22 Sinop Belediyesi Sahildeki Tezgahların Kaldırılması Sırasında Gerginlik Yaşandı

    Sinop Belediyesi tarafından sahildeki tezgahların kaldırılması sırasında bir seyyar satıcı bıçağı boğazına dayayarak zabıtalara direndi. Seyyar satıcı, polis ve zabıta ekiplerine 1 saat boyunca direndikten sonra eylemine son verdi.

  • Muş'ta çiftçilere kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı
    19:20 Muş'ta çiftçilere kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı

    Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe ile kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı. Bu proje ile tarım arazilerinin verimliliği artırılmak ve çiftçilerin gelir düzeyi yükseltilmek hedefleniyor. Törende 80 çiftçiye 25 bin 750 kilogram tohum dağıtıldı. Muş Valisi Avni Çakır, tarımın bölgenin sürdürülebilirliği ve kalkınması için önemli olduğunu belirterek, çiftçilere farklı ürün alternatifleri sunulması ve teknik destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

  • Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde Balkan Araştırmaları Merkezi açıldı
    19:19 Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde Balkan Araştırmaları Merkezi açıldı

    Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) bünyesinde çalışmalarda bulunacak olan Balkan Araştırmaları Merkezinin açılışı gerçekleştirdi.

  • Elazığ Belediye Meclisi'nde 2023 yılı faaliyet raporu tartışması
    19:19 Elazığ Belediye Meclisi'nde 2023 yılı faaliyet raporu tartışması

    Elazığ Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında, 2023 yılı faaliyet raporunun okunmadan oylanarak kabul edilmesi tartışma yarattı.


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 19:30:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bolivya Devlet Başkanı Arce, Meksika'nın Ekvador'a destek sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement