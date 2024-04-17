Bolivya Devlet Başkanı Arce, Meksika'nın Ekvador'a destek sözü verdi

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LA PAZ, 17 Nisan (Xinhua) -- Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Ekvador polisinin başkent Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne yaptığı baskın nedeniyle Meksika'nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Ekvador'a karşı açtığı davaya destek sözü verdi.

Arce, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu devlet başkanları arasında düzenlenen sanal zirvede yaptığı konuşmada, "Emsal karar oluşturmak ve bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak adına kesinlikle adil olduğunu düşündüğümüz bu davada uluslararası ve adli durumlarda yanınızda olacağız" dedi.

Meksika, Uluslararası Adalet Divanı'na resmi şikayette bulunarak Ekvador'un baskın için özür dileyene ve uluslararası hukuk ile ülkelerin egemenliğini bir daha ihlal etmeyeceği taahhüdünü verene kadar Birleşmiş Milletler'den uzaklaştırılmasını talep etmişti.

Ekvador polisi 5 Nisan'da Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'ne baskın düzenleyerek, Aralık ayından bu yana büyükelçiliğe sığınan Ekvador eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı tutuklamıştı. Meksika ise bunun üzerine Ekvador ile diplomatik ilişkilerini askıya almıştı.