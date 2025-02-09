Bolton'dan USAID Kesintisine Eleştiri - Son Dakika
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Bolton'dan USAID Kesintisine Eleştiri

John Bolton, USAID yardımlarının kesilmesinin ABD'nin uzun vadeli çıkarlarına zarar vereceğini söyledi.

09.02.2025 20:46
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NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak 2018-2019 yılları arasında görev yapan John Bolton, Trump yönetiminin ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yardımlarını kesme kararının dış politikada ABD'nin uzun vadeli çıkarlarına zarar vereceğini söyledi.

Bolton, NewsNation'a verdiği mülakatta USAID yardımlarının kesilmesi yönündeki politikaları eleştirdi.

USAID yardımlarında yapılmak istenen kesintilere "bürokrasi kültürünün" direnebileceğini belirten Bolton, "İyi yönetilen bir dış yardım programı dostlarımıza yardım etmeye, başkalarını dost olmaya ikna etmeye çalışır. Bunu ülkede nasıl harcadığınız tartışmaya açıktır. Ancak kimse Amerikan çıkarlarını ilerletmek için doğru ülkelerde yeterince harcama yapıp yapmadığımızdan bahsetmiyor." dedi.

Bolton, dikkatlice yönetilen dış yardım programının, ulusal güvenliğe katkı sağlayacağını belirterek, "Şu anda sahip olduğumuz şey bu değil, ancak onu tamamen yok etmek, uluslararası arenada ihtiyacımız olan bir silahı ortadan kaldırmaktır. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz, ancak uzun vadeli Amerikan çıkarlarına zarar veriyorsunuz." diyerek eleştiride bulundu.

Geçen ay X hesabından yaptığı açıklamada Bolton, İran tehdidi iddiaları nedeniyle kendisine sağlanan Gizli Servis korumasının Trump tarafından kaldırıldığını duyurmuş ve Trump'ın bu kararından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtmişti.

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yaptı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolton'dan USAID Kesintisine Eleştiri - Son Dakika

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