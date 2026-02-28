Tanju Özcan Gözaltına Alındı.

Haber: İleyda ÖZMEN

(BOLU) - Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, " Tanju Özcan'ın kendi açıklamasına göre, burs verdiği çocuklar için para toplanmıştı. Bazı esnaf ve marketlerden, 'yırtık ayakkabı' bahanesiyle zorla para toplandığı yönünde iddialar bulunmaktadır" dedi.

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Barut, Tanju Özcan ile birlikte 13 kişinin gözaltına alındığını ifade ederek, "Tanju Özcan'ın kendi açıklamasına göre, burs verdiği çocuklar için para toplanmıştı. Bazı esnaf ve marketlerden, 'yırtık ayakkabı' bahanesiyle zorla para toplandığı yönünde iddialar bulunmaktadır" dedi.