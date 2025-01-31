Bolu Belediye Başkanı'ndan Turizm Bakanlığı'na Eleştiri - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı'ndan Turizm Bakanlığı'na Eleştiri

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konaklama tesisleriyle ilgili yazısını eleştirerek, denetim sorumluluğunun Bakanlığa ait olduğunu vurguladı ve bu yazının facianın ardından geldiğini belirtti.

31.01.2025 15:24  Güncelleme: 17:14
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(ANKARA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 28 Ocak günü tüm valiliklere bir yazı göndererek, basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerden işyeri ve çalışma ruhsatı geçerliliğini yitiren tesislerin belgelerinin iptalinin talep edildiğini belirterek, "Bu yazı ile tüm denetim sorumluluğunun Turizm Bakanlığı'na ait olduğu 'itiraf ediliyor'. Sizi defalarca uyardık, gerçekler bir gün ortaya çıkar dedik. Sağa sola çamur atacağınıza bu yazıyı 6 ay önce yazsaydınız belki de bu facia hiç yaşanmamış olurdu" ifadesini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kültür ve Turizm Bakanlığının 28 Ocak günü basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesisler hakkında bir belgeyi valiliklere gönderdiğini belirtti. Özcan, şunları kaydetti:

"Denetim sorumluluğunun Bakanlığa ait olduğu itiraf ediliyor"

"Havale tarihine dikkat. Turizm Bakanlığı Kartalkaya faciasından hemen sonra 'İvedi' başlıklı aşağıdaki yazıyı tüm valiliklere gönderdi. Hani bakanlık 'Sütten çıkmış ak kaşık'dı. Bu yazı ile tüm denetim sorumluluğunun Turizm Bakanlığı'na ait olduğu 'itiraf ediliyor'. Sizi defalarca uyardık, gerçekler bir gün ortaya çıkar dedik. Sağa sola çamur atacağınıza bu yazıyı 6 ay önce yazsaydınız belki de bu facia hiç yaşanmamış olurdu."

Ruhsat yeterliliği olmayan işletmelerin kapatılması istendi

Kültür ve Turizm Bakanlığının, valiliklere gönderdiği belgede basit konaklama turizm işletmesi belgeli konaklama işletmelerini işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının geçerliliğini koruyup korumadığının tespit edilmesi, ruhsatı geçerliliğini korumayan tesislerin belgelerinin iptalinin gerçekleştirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirilmesi talep edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı'ndan Turizm Bakanlığı'na Eleştiri - Son Dakika

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