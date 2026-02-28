Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındığını bildirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından ard arda yaptığı paylaşımda "Jandarma tarafından gözaltına alındım", "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur" dedi.

Öte yandan, Özcan ile birlikte başka gözaltılarının da yapıldığı öğrenildi.