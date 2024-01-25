Bolu Belediye Başkanı Tehdit Edilen Emlakçıya Ev Hapsi Kararı

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, Arapça tabelasını zabıtalara kaldırttığı için tehdit eden emlakçı Mehmet Mutlu (43) hakkında 2 ay 9 gün ev hapsi kararı verildi. Ayrıca Mutlu'nun ruhsatlı silahına el koyulmasına ve Tanju Özcan'a 100 metreden fazla yaklaşmamasına hükmedildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla geçen hafta kent merkezinde, bir emlak ofisindeki Arapça tabelalar zabıta tarafından kaldırıldı. Emlak ofisinin sahibi Mehmet Mutlu, 3 gün önce Tanju Özcan'ı katıldığı CHP İl Başkanlığı'ndaki toplantı sonrası tehdit etti. Mutlu, iddiaya göre Tanju Özcan'a, "Benim Arapça tabelamızı kaldırmışsın. Sana bugün itibarıyla 72 saat süre veriyorum. 72 saat içerisinde o tabela yerine yeniden gelmezse gereğini yapacağım. Seni bir daha uyarmam, sonucuna katlanırsın" diyerek tehdit etti. Bunun üzerine Özcan, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mehmet Mutlu, emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası dün 'tehdit' suçlamasıyla Bolu 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Mehmet Mutlu, suçlamaları kabul etti. Tanju Özcan'ın avukatı Yasin Karagöl de Mehmet Mutlu'nun emekli asker olması sebebiyle silahının olduğunu belirterek 'adli kontrol' tedbiri verilmesini istedi.

'ŞÜPHELİ İYİ DERECEDE ATEŞLİ SİLAH KULLANABİLİR'

Bolu 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Mutlu hakkında, 'Şüphelinin kendisine ait ateşli silahının olduğu, şüphelinin dosyaya yansıyan evrak göz önüne alındığında emekli astsubay olduğunun anlaşıldığı, bu haliyle şüphelinin iyi derecede ateşli silah kullanabileceğini kabul edilmesi gerektiği, şüphelinin söylediği sözleri gerçekleştirme yeteneğinin haiz olduğu anlaşıldığından' ifadelerini kullanarak 2 Nisan 2024'e kadar ev hapsi kararı verilmesine hükmetti. Mutlu'nun ruhsatlı silahına 31 Aralık 2024'e kadar el koyulmasına ve Özcan'a 100 metreden fazla yaklaşmamasına karar verildi.